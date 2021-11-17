Сургут обещают украсить к Новому году лучше обычного

В Сургуте началась подготовка к Новому году – на площади Советов устанавливают 16-метровую ель. Об этом глава города Андрей Филатов рассказал на личной странице в инстаграме.

Установка ели – только начало. Всего в городе к середине декабря будет создано девять ледовых городков в традиционных местах. Кроме того, городские власти обещают, что в этом году город к празднику преобразится. Особое внимание уделят световому художественному оформлению улиц.

«В этом году запланирован ряд мероприятий, которые позволят украсить весь город. Специальная рабочая группа отбирает перекрестки и развязки, которые будут украшены. Главная задача – создать в городе праздничную атмосферу. Андрей Филатов поставил задачу, чтобы мы превратили город в уютное пространство не только в праздники. Сама концепция нацелено на то, чтобы город обогащался световыми объектами», - рассказал глава департамента архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев.

На художественное оформление выделены дополнительные средства.

«Кроме ледовых городков у нас запланировано установить световые фигуры на ключевых перекрестках города и на развязках. С начала декабря город начнет преображаться, к середине декабря – будет полностью оформлен. Мы будем уделять внимание всем площадям и путям подхода к ним, чтобы на подходе к ледовым городкам уже создавалось ощущение праздника», - добавил главный архитектор города.

Напомним, созданием ледовых городков в Сургуте занимается уральский бизнесмен. Он выиграл контракт на 14 млн рублей.