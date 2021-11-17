Муж погибшей медсестры в Сургуте обвинил в произошедшем начальство супруги

В самоубийстве медсестры Сургутской клинической травматологической больницы Аяжан Ташмагабетовой виновато ее руководство: такое мнение высказал супруг погибшей Радик Ташмагамбетов. Видео с его комментарием появилось в группах Сургута в соцсети «ВКонтакте».

По словам мужчины, его жена долгое время жаловалась на то, что ее притесняют и унижают на работе. Она даже направила жалобу в трудовую инспекцию, где пообещали разобраться в происходящем.

«Каким-то образом на работе узнали, кто написал жалобу, кто зачинщик, и начались гонения, - рассказывает Радик Ташмагамбетов. - Через неделю после этого супруга написала заявление на увольнение. По закону ей надо было отработать еще две недели. Она отработала только неделю… не выдержала».

Супруг погибшей медсестры добавил, что 21 октября жена отвезла его на работу и должна была поехать в больницу. «Впоследствии выяснилось, что она не поехала на работу, не смогла поехать. Ее настолько загнобили, что она покончила жизнь самоубийством», - добавил мужчина.

Он попросил ответственные органы разобраться в произошедшем и не спустить дело на тормозах. «Пусть по закону накажут, нельзя же так. Из-за этого человек умер. Оставил меня с дочкой пятилетней. Как жить, не знаю», - сказал Радик Ташмагамбетов.

Ранее в Сургуте возбудили уголовное дело по факту смерти 41-летней медсестры Сургутской клинической травматологической больницы. Дело расследуется по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Проверку также проводят государственная инспекция труда, прокуратура и департамент здравоохранения Югры.

В сети горожане пишут, что повлиять на решение сотрудницы травмцентра могла атмосфера в коллективе. Претензии, в частности, высказываются к старшей медсестре нейрохирургического отделения анестезиологии и реанимации, которую характеризуют как «деспотичного и неуравновешенного» человека.