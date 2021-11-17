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В Сургуте решают судьбу «ограниченно работоспособных» детсадов

Детсады «Аленький цветочек» и «Семицветик» в Сургуте планируют отремонтировать

В Сургуте решают судьбу «ограниченно работоспособных» детсадов
Фото: siapress.ru

В Сургуте детские сады «Аленький цветочек» и «Семицветик» (№ 30 и № 33) включат в перспективный план как самые капиталоемкие проекты. Об этом на заседании комитета по социальной политике местной думы сообщил директор департамента городского хозяйства муниципальной администрации Кирилл Киселев.

«В план работ на 2022 год эти детские сады войдут с участием депутатов, мы планируем их включение. Пока все на обсуждении, бюджет еще не утвержден, поэтому очень сложно говорить – есть только наметки и материалы для обсуждения», – заявил глава ДГХ.

Напомним, что состояние двух детсадов признано «ограниченно работоспособным». По проектно-сметной документации, ремонт зданий обойдется в 46 миллионов рублей.

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Сегодня в 12:32, просмотров: 420, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 16:58
Уважаемый Кирилл Киселев!Вы в курсе,что это новые сады?Новые сады.(!!!)..Озвучили бы кто построил и какие следующие объекты им дали снова возводить.

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