Предприниматели в Югре несут убытки из-за непрошедших вакцинацию клиентов

В Сургуте владельцам заведений общественного питания пришлось уволить сотрудников, которые не успели пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщил председатель совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов.

По его словам, изначально в Роспотребнадзоре заявили, что сотрудники общепита должны поставить первый компонент вакцины до 1 ноября, второй – до 1 декабря. «А позже нам говорят — с 8 ноября не завершивших вакцинацию не пускать на работу. Мы до сих пор ждем ответа от службы губернатора на наш запрос с разъяснениями. Те, кто поставил вакцину в конце октября, просто не успели по срокам привиться второй раз», — сказал Болотов Ura.ru.

Он добавил, что предприниматели также несут убытки из-за потери клиентов без QR-кодов о вакцинации. По оценке Болотова, посещать заведения общепита в ХМАО не может примерно половина посетителей.

Ранее Владимир Болотов рассказал в интервью СИА ПРЕСС, что локдаун прошлого года «выкосил» многих предпринимателей. И в этом году по бизнесу будет также нанесен серьезный удар.

«В ситуации с теми же QR-кодами. Сколько времени дали на то, чтобы подготовиться и всех провакцинировать? Десять дней? То есть за три с небольшим месяца вакцинировали 40 процентов населения, а за десять дней должны вакцинировать всех остальных […] Сделали бы график, заставляли бы его придерживаться, чтобы была объективная возможность исполнить эти требования. Мы понимаем, что у государства нет выбора и ему надо что-то делать. Но то же время понимаем, что наши интересы учитываться не будут», - сказал Болотов.