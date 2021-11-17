Школа в 33 микрорайоне Сургута готова на 99 процентов – в здании уже установлены мебель и оборудование. Об этом рассказал заместитель главы города Сургута Григорий Невоструев на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, которое провел заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

«На объекте постоянно работают более 90 человек. В классах уже установлена мебель, на кухне - оборудование. Уверен, до конца недели все работы будут завершены, объект введем в эксплуатацию по плану, в декабре текущего года», - доложил Григорий Невоструев.

Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне 33 Сургута возводится в рамках государственной программы Югры «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие образования в Сургуте на период до 2030 года».

Срок сдачи школы переносили из-за проблем с поставкой материалов в период пандемии. Ранее сообщалось, что учебное заведение сдадут к новому году.