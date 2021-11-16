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Почему отгудел поезд-ресторан

В мэрии Сургута рассказали, почему кафе «Гудок» не стало арт-обьектом

Почему отгудел поезд-ресторан
Фото: vk.com/osurgut

Кафе «Гудок» снесли, потому что оно перестало приносить прибыль. Об этом в личной беседе корреспонденту siapress.ru сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин.

«Этот объект демонтировал сам собственник, так как содержать его уже было невыгодно. Так как кафе располагалось на муниципальной земле, здание было необходимо демонтировать и расчистить территорию от мусора», – прокомментировал замдиректора ДАиГ.

Он также добавил, что «Гудок» не мог содержаться за счет города в качестве арт-объекта, так как для этого его необходимо было выкупить. Четких планов у администрации на освобожденный участок пока нет: «Об этом, конечно, лучше спрашивать у «Лесопаркового хозяйства», однако ДАиГ видит здесь только благоустройство».

Напомним, что о сносе поезда-ресторана стало известно 12 ноября. Горожане отнеслись к этому с негодованием, так как многие хотели бы видеть необычное здание кафе в качестве украшения города. В социальных сетях сургутяне высказали свои опасения о том, что на месте «Гудка» появится парковка.


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16 ноября в 20:01, просмотров: 567, комментариев: 0
Комментарии:
Швондер.
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16 ноября в 20:25
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