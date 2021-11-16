Ёлки, горки и скульптуры: сколько потратят на новогоднее оформление Сургута и каким будет город

В этом году департамент архитектуры и градостроительства администрации Сургута заключил контракт на новогоднее оформление города 1 сентября. Ответственным за ёлки, горки и скульптуры стал индивидуальный предприниматель из уральского городка Карпинск Александр Бондаренко. Он согласился проделать работу за 14,1 миллиона рублей к 13 декабря и уже занят подготовкой льда. Кстати, контракт с ним заключил уже бывший главный архитектор города Сергей Солод.

Что построят за бюджетные деньги

Два катка, 16 горок, одна из которых – огромная, два лабиринта, семь Дедов Морозов и Снегурочек, а также ледовые скульптуры.

«Для подсветки ледовых скульптур, в том числе ограждений, горок, лабиринтов, рекомендуется использовать различные художественные и технические приемы: внутреннюю и наружную подсветку, сплошную заливку светом или высвечивание отдельных наиболее интересных деталей, линейную подсветку контуров или контрподсветку силуэта, - в зависимости от авторского замысла и наиболее эффектной подачи элементов в вечернее и ночное время», - говорится в документах, размещенных на Госзакупках.

Основная тема новогоднего оформления города – «Шедевры мировой детской литературы». Маленьких сургутян будут радовать персонажи из сказок «Щелкунчик», «Золушка» и «Снежная королева».

Где будем праздновать

Ледовые городки оборудуют в привычных для горожан местах: на Центральной площади, у «Авроры», музыкально-драматического театра, рядом со Свято-Троицким кафедральным собором на проспекте Мира, в парке «Кедровый лог», историко-культурном центре «Старый Сургу», а также за жилым комплексом «Возрождение».

Каждая площадка будет соответствовать своей тематике. Например, в «Старом Сургуте» создадут персонажей сказок Корнея Чуковского: Доктора Айболита, Бибигона, Муху Цокотуху и других.

Главным местом новогодних гуляний станет Центральная площадь, рассказал «Сургут 24» глава департамента архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев. Здесь обустроят каток и установят скульптуры персонажей сказки «Снежная королева».

Новогодние площадки будут обустроены и во дворах – этим традиционно займутся ТОСы.

Как украсили Сургут к Новому году в 2020-м, можно вспомнить здесь.