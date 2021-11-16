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В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти медсестры Сургутской клинической травматологической больницы

В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело
pixabay.com

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту смерти 41-летней медсестры Сургутской клинической травматологической больницы. Дело расследуется по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), сообщили корреспонденту СИА ПРЕСС в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. Проверку также проводят государственная инспекция труда, прокуратура и департамент здравоохранения Югры.

«Тело женщины обнаружено 21 октября 2021 года супругом по месту жительства в повешенном состоянии. В ходе проверки проверяются обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие принятию потерпевшей решения об уходе из жизни», — сказал старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ окружного СУ СКР Денис Волощенко.

Ситуацию также прокомментировали в Сургутской клинической травматологической больнице. В медучреждении заявили, что заинтересованы в «объективных результатах», поэтому будут оказывать проверяющим «всевозможное содействие».

Смерть медсестры нейрохирургического отделения анестезиологии и реанимации обсуждают в соцсетях. По одной из версий, на решение сотрудницы травмцентра могла повлиять атмосфера в коллективе, пишет «СургутИнформТВ». В городских пабликах распространился пост, написанный автором под ником Евлампия Романова. В нем описываются конфликтные ситуации между сотрудниками и руководством клиники. Претензии, в частности, высказываются к старшей медсестре нейрохирургического отделения анестезиологии и реанимации.

«Мягко говоря, она человек деспотичный и неуравновешенный, - говорится в посте. - Каждый день сотрудники испытывают на себе моральную давку, что обесценивает их человеческое достоинство. Каждый месяц сотрудники получают свои расчетные листы и им приходится сверять свои отработанные часы. Если вдруг некоторые смены не учтены, приходится идти „на поклон“ к начальству и тогда, в течение нескольких недель или даже месяцев — как повезет, тебе оплатят».


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Сегодня в 10:33, просмотров: 3554, комментариев: 0
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