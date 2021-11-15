Во всех спортучреждения Сургута работает система QR-кодов

В понедельник, 15 ноября, в спортивных учреждениях Сургута прошли проверки работы системы QR-кодов. Проверяющие посетили спорткомплекс «Олим», развлекательный центр ФелиСити» и фитнес-клуб WorldClass. Нарушений выявлено не было.

Заместитель начальника управления физической культуры и спорта Максим Трохимчук рассказал, что система QR-кодов работает во всех спортивных учреждениях города. Кроме того, 99 процентов сотрудников прошли вакцинацию и выполняют свои обязанности. Без прививки остались только имеющие медицинский отвод работники.

«Во всех учреждениях работает система QR-кодов, везде спрашивают паспорта, нарушений не выявлялось. Люди понимают, что это не просто прихоть, а одна из возможностей остановить пандемию», - отметил Максим Трохимчук.

Чиновник подчеркнул, что спортивные учреждения работают в штатном режиме, и уменьшения количества посетителей, несмотря на введение системы QR-кодов, не отмечается.

Начальник отдела административного контроля администрации Сургута Максим Салий также подтвердил, что люди становятся дисциплинированнее. Однако проверки будут продолжатся все время, пока действуют ограничительные меры.