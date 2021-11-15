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​Суд Сургута вынес приговор мошеннице, которая обманула 47 человек

В Сургуте вынесен приговор руководителю ЖНК «Единство»

​Суд Сургута вынес приговор мошеннице, которая обманула 47 человек
Фото: pixabay.com

Сургутский городской суд вынес приговор руководителю ЖНК «Единство» - семь лет лишения свободы. Женщина признана виновной мошенничестве. Потерпевшими по делу проходили 47 человек, ущерб от деятельности аферистки превысил 100 миллионов рублей.

Женщина убеждала жителей вступить в кооператив для приобретения квартир. Однако, она умалчивала тот факт, что жилье находится в залоге у банка и не является собственностью кооператива.

Для возмещения ущерба потерпевшим, суд наложил арест на имущество осужденной.

В пресс-службе инстанции уточнили, что приговор суда в силу не вступил.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 183, комментариев: 0
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