В Сургуте вынесен приговор руководителю ЖНК «Единство»

Сургутский городской суд вынес приговор руководителю ЖНК «Единство» - семь лет лишения свободы. Женщина признана виновной мошенничестве. Потерпевшими по делу проходили 47 человек, ущерб от деятельности аферистки превысил 100 миллионов рублей.

Женщина убеждала жителей вступить в кооператив для приобретения квартир. Однако, она умалчивала тот факт, что жилье находится в залоге у банка и не является собственностью кооператива.

Для возмещения ущерба потерпевшим, суд наложил арест на имущество осужденной.

В пресс-службе инстанции уточнили, что приговор суда в силу не вступил.