Три часа сургутские полицейские искали заблудившегося в лесу подростка

Полицейские Сургута помогли подростку выбрать из леса: юноша со своими друзьями отправился собирать шишки, но к вечеру так и не вернулся. За помощью к силовикам обратилась обеспокоенная бабушка – она не смогла дозвониться до внука, потому что его телефон сел.

Отмечается, что полицейские смогли обнаружить ребенка в течение трех часов после заявления родственников.

«Прошу отметить грамотную работу полицейских, участвующих в поиске ребенка, а также инспектора по делам несовершеннолетних Наталью Садыкову, которая провела беседу с мальчиком! Благодарим вас за оперативную и четко выполненную работу и желаем успехов в вашей нелегкой службе!» – говорится в письме сургутянки.