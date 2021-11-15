Наталья Комарова рассказала о подготовке к строительству второго моста через Обь

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что президент и правительство РФ поддержали проект строительства второго моста через Обь в районе Сургута. По ее словам, объект будет полностью готов примерно через 42 месяца, то есть в 2025 году.

«Мы имеем дело с инфраструктурным объектом, который является частью перспективных федеральных транспортных коридоров. В настоящее время выполнены проектно-сметная документация, получены заключения положительные от Главгосэкспертизы», – пояснила Наталья Комарова.

Сейчас идет подготовка конкурсной документации и планирование торгов. Протяженность мостового перехода с подходами составит 45,56 км, в том числе сам мост - 1 760 км. Автодорога запроектирована с четырьмя полосами движения. Всего на строительство планируют выделить 62,87 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в сентябре власти округа отправили заявку на получение кредита из федерального бюджета в размере 13,9 млрд рублей на строительство второго моста через Обь.