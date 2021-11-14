В Сургуте демонтировали поезд-ресторан у парка Кедровый лог

На этой неделе в Сургуте демонтировали старейшее заведение общепита – поезд-ресторан «Гудок» у парка Кедровый лог. Произошло этом потому, что собственник подал заявление на расторжение договора с администрацией города.

«Условиями договора предусмотрено, что в случае расторжения договора хозяйствующий субъект обязан произвести демонтаж и вывоз объекта, а также привести часть земельного участка, которая была занята объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или использования, в первоначальное состояние», — сообщили в мэрии корреспонденту «СургутИнформТВ».

Горожан демонтаж кафе, расположенного в железнодорожном вагоне, расстроил. Многие убеждены, что поезд-ресторан можно было сохранить, как арт-объект. Обсуждая новость в паблике «О, Сургут!» во «Вконтакте», сургутяне выразили опасение, что на этом месте появится парковка или магазин торговой сети.

В администрации города планами на освободившийся участок пока не поделились.