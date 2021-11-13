УК Сургута демонтировала старые качели, а новые появятся только в следующем году

Жители Сургута пожаловались на демонтаж качелей. По словам горожан, дворовые аттракционы пропали с улиц Энергетиков (дома с номерами 35, 37, 9, 19), Просвещения (47), Республики (76, 84).

В ДЕЗ «ВЖР» ответили, что убрать качели пришлось из-за жестких элементов подвеса – по сегодняшним стандартам, сидение должно крепиться на цепи или канат:

«Причина – требования технического регламента о безопасности оборудования для игровых площадок. Искать возможности решения этой проблемы и замены жестких элементов на гибкие будем уже в 2022 году», – рассказали представители управляющей компании.