СМИ сообщают о росте акций «СНГ»

Акции «Сургутнефтегаза» накануне выросли на 21,72% в ходе торгов на Московской бирже в пятницу. Позже рост замедлился до 18,5%. Всего за два дня обыкновенные акции нефтегазовой компании выросли более чем на 45% – пишет РБК.

«Обычно такие взлеты связаны с появлением слухов относительно распечатывания долларовой кубышки «Сургутнефтегаза», размер которой уже достиг ₽3,8 трлн, или надеждой инвесторов на появление дивидендной политики по обыкновенным акциям, но пока нет даже слухов», — рассказал журналистам издания аналитик инвесткомпании «Финам» Сергей Кауфман.