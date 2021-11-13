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За пару дней акции «Сургутнефтегаза» подорожали в цене на более чем 45%

СМИ сообщают о росте акций «СНГ»

За пару дней акции «Сургутнефтегаза» подорожали в цене на более чем 45%
Фото: 1prime.ru

Акции «Сургутнефтегаза» накануне выросли на 21,72% в ходе торгов на Московской бирже в пятницу. Позже рост замедлился до 18,5%. Всего за два дня обыкновенные акции нефтегазовой компании выросли более чем на 45% – пишет РБК.

«Обычно такие взлеты связаны с появлением слухов относительно распечатывания долларовой кубышки «Сургутнефтегаза», размер которой уже достиг ₽3,8 трлн, или надеждой инвесторов на появление дивидендной политики по обыкновенным акциям, но пока нет даже слухов», — рассказал журналистам издания аналитик инвесткомпании «Финам» Сергей Кауфман.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 103, комментариев: 0
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