Сургутянам станет удобнее подавать заявки на городские гранты

Приятная техническая новация произошла в Сургуте – этот город стал первым в регионе, кто интегрировал свою систему распределения грантов для НКО в платформу грантгубернатора.рф. Таким образом эта платформа, в свою очередь, стала самой уникальной на уровне страны. «Это первая в стране система поддержки, реализованная на трех уровнях с единым стандартом проектов, их оценки и технологии. Сохранена преемственность конкурса президентских грантов на федеральном, региональном, и теперь на муниципальном уровнях», – цитирует департамент общественных и внешних связей Югры первого замгубернатора Алексея Шипилова.

Для понимания стоит рассказать историю. В 2017 году появилась платформа президентскиегранты.рф – первая в стране продвинутая, оптимизированная и удобная для пользователей система, при помощи которой НКО со всей страны подавали заявки в Фонд президентских грантов. Югра взяла этот опыт и технологию на вооружение и в 2019 году первой в стране запустила аналогичную платформу для нужд оператора грантов губернатора. Тогда же под одной «крышей» были объединены все грантовые конкурсы регионального уровня, что резко облегчило некоммерческим организациям (впоследствии, и физлицам, для которых открыли свои конкурсы) доступ к региональному финансированию.

Теперь окружная платформа будет обеспечивать и муниципальные нужды – первым в эту систему вступил Сургут, который до 30 ноября на портале сургут.грантгубернатора.рф будет принимать заявки на конкурс, по итогам которого лучшие проекты суммарно получат финансирование в размере 2,3 млн рублей. Все подробности читайте на соответствующем сайте.