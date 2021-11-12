В Сургуте агрессивные безнадзорные собаки напали на ребенка

Сургутянка пожаловалась на агрессивных собак, которые напали на ее ребенка близ стройки на пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова. По информации, которую предоставила женщина, инцидент произошел накануне, 11 ноября.

«На пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова вчера на моего ребёнка напала стая бездомных собак. Чудом ребёнок уцелел, благодаря проходившей рядом женщине. В отлов бездомных животных заявку подали, на что нам в ответ сказали, что если у собак не будет выявлено агрессии, то их чипируют и выпустят обратно. Ежедневно по этой дороге в школу и обратно ходят дети. Прецедент может повториться», – анонимно поделилась горожанка в сообществе «К-ИНФОРМ».

Напомним, что в последнее время следователям все чаще приходится заводить уголовные дела после нападения собак на людей. Один из инцидентов произошел в Лянторе – там стая беспризорных животных окружила женщину и ребенка, а затем напала. В следственном комитете продолжают разбираться в произошедшем.