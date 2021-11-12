В Сургутский суд ушло дело об ущербе РЖД на сумму свыше 417 тыс. рублей

В Югре перед судом предстанет начальник Путевой машинной станции № 254 филиала ОАО «РЖД». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, монтер пути, работающий в «РЖД», получил на работе травму. Начальник станции знал об этом, но не принял мер по созданию комиссии для расследования несчастного случая на производстве.

Нарушитель также велел подчиненным сотрудникам внести в табель сведения о том, что монтер пути в период с апреля по ноябрь 2020 года находился на рабочем месте, хотя по факту его не было. Благодаря этому последний получил незаконную выплату заработной платы.

Ущерб от преступных действий начальника станции превысил 417 тысяч рублей. От должности он отстранен.