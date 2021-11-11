Практически все жители Сургутского района прошли перепись населения

Перепись населения в Сургутском районе идет полным ходом: практически все поселения перешагнули отметку 80%. В лидерах – Лямина и Сытомино, большой процент по участию наблюдается также в Солнечном, Русскинской, Лянторе, Федоровском.

«Пока немного отстают Белый Яр, Барсово и Нижнесортымский, там более 70% населения прошли перепись. Сейчас работаем с градообразующими предприятиями, руководителями организаций, с главами поселений, чтобы все понимали, что перепись важна», – рассказала начальник управления общественных связей и информационной политики Марианна Талипова.

Напомним, что перепись населения помогает выявить много факторов, которые можно использовать при формировании стратегии развития муниципалитета:

«Благодаря переписи мы выясним, кто проживает в Сургутском районе, какой уровень образования, доходов у людей, чтобы понять, в каком направлении район должен развиваться. Что в приоритете: строить детские сады или если, например, много молодежи, то развивать какие-то программы для них, как скорректировать органам власти свои действия для дальнейшего процветания Сургутского района», – добавила Талипова.

Отмечается, что ежедневно с населением муниципалитета работают 200 переписчиков – все они сдают ПЦР-тесты для своевременного обнаружения заболевших, а также используют средства индивидуальной защиты. Заполнить бланк до 14 ноября можно и онлайн, на портале «Госуслуги».