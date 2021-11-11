Заболеваемость коронавирусом в Сургуте вышла на плато

Небольшой локдаун смог снизить темпы заражения ковидом в Сургуте. Об этом на брифинге рассказал главврач первой поликлиники Максим Слепов.

«Мы заметили, что уменьшилось количество вызовов до 1500, ситуация стабилизировалась. Я с осторожностью скажу, что мы вышли на некое плато – в течение последней недели нет роста заболеваемости, суточная выявляемость инфекции уменьшилась в два раза», – подчеркнул глава медучреждения.

Слепов также отметил, что на сегодняшний день в городских поликлиниках наблюдается 4500 человек, с пневмонией – 1100, порядка 700 проходят лечение в СОКБ. Пациентов, которые уже на пути к выздоровлению, также продолжают принимать в «Олимпии». Однако на врачей еще идет нагрузка со стороны сезонных заболеваний:

«Единственный риск, который мы наблюдаем: в Сургуте кроме коронавирусной инфекции также достаточно большой спектр вирусной патологии иной. Таких людей, которые наблюдаются в поликлиниках, более 7500», – рассказал главврач.

Из-за нового штамма смертность заболевших COVID-19 увеличилась в пять раз – вирус очень быстро развивается до тяжелого состояния, накануне в госпиталь поступил пациент с 75% поражения легких. Поэтому медики призывают использовать все способы профилактики – разобщение зараженного со здоровыми лицами, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация: «209 тысяч горожан уже привились первым компонентом, это 88% от плана. Завершили вакцинацию 176 тысяч».