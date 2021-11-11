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​На Нефтеюганском шоссе в ДТП из-за гонщика на ВАЗе пострадал человек

В Сургуте ВАЗ протаранил иномарку, пострадал человек

​На Нефтеюганском шоссе в ДТП из-за гонщика на ВАЗе пострадал человек
Фото: vk.com/gbdd86

В среду, 10 ноября, около 18.00 на Нефтеюганском шоссе в Сургуте в ДТП пострадал мужчина.

«34-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Hyundai Solaris под управлением 42-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 10 ноября на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.


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Сегодня в 09:38, просмотров: 42, комментариев: 0
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