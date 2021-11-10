В Сургуте кондукторов и водителей общественного транспорта без QR-кодов отстранят от работы

В Сургуте будут отстранять от работы кондукторов и водителей общественного транспорта из-за отсутствия QR-кода или сертификата о перенесенном ковиде.

«По итогам проведенной проверки было выявлено, что не у всех водителей есть QR-коды, либо справки о том, что они переболели COVID-19. Поэтому департамент городского хозяйства проведет проверку, и руководство автотранспортных предприятий вынуждено будет отстранить водителей», – рассказал ведущий инженер отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Сургута Алексей Юдахин.

Также он отметил, что во время рейда выявили, что у троих водителей автобусов нет QR-кода.

Полицейские и представители администрации города еженедельно проводят плановые проверки на соблюдения ограничительных мер в общественном транспорте. Так, на прошлой проверке нашли 26 нарушений – пассажиры не надели маски.