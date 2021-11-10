Специалисты сургутского водоканала прошли тренинг от Бари Алибасова

Бари Алибасов-младший, сын известного музыкального продюсера Бари Алибасова, провел тренинг для топ-менеджеров сургутского водоканала – об этом он заявил у себя на странице в Инстаграм накануне. По словам предпринимателя, сегодня за свои тренинги он берет по 1,5 млн рублей, а в Сургуте перед ним стояла задача запустить «механизмы омоложения организации.

«…А сейчас прилетел из Сургута - вел работу с топ-менеджментом Горводоканала и это было удивительно. Задача поставила меня в один ряд с Германом Оскаровичем во время реформы Сбербанка. Суть задачи - запустить механизмы омоложения организации (Новые мощности, инвестиции, бизнес-процессы) сделав водоканал бенчмаркой коммунальной структуры в городах менее млн человек за счет построения взаимодействия старой команды, которая по 20 лет работает в структуре и новых прогрессивных управленцев собранных из отрасли со всей страны», – написал Алибасов-младший (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Он также добавил, что собирается в феврале вернуться в Сургут на юбилей организации, чтобы взглянуть на результаты.

Подтвердить информацию о прошедшем на предприятии тренинги не удалось – в приёмной «Горводоканала» не ответили на звонки корреспондента siapress.ru.

Отметим, что 29 октября на сайте Госзакупок СГМУП «Водоканал» разметил лот на проведение тренинга на оказание услуг по проведению тренинга для персонала. Стоимость услуги оценена в 331 500 рублей.