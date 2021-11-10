Мошенники обокрали нефтегазовую компанию Сургута на девять миллионов

Мошенники обманули бухгалтера нефтегазовой компании на девять миллионов. Работница повелась на фейковое сообщение на электронной почте от «директора» фирмы, который попросил срочно оплатить заказанное оборудование на три миллиона – письмо не вызвало подозрений, поэтому девушка совершила оплату.

Спустя сутки пришло новое сообщение, только в этот раз было необходимо оплатить шесть миллионов. Потерпевшая вновь заплатила за «заказ», но аферисты не остановились на этом. Ей вновь поступило требование оплатить оборудование на четыре миллиона, но в этот раз бухгалтеру позвонил директор. Он рассказал, что банк просит его подтвердить платеж. Девушка рассказала обо всем, но, как оказалось, фирма не заказывала ничего, все счета из писем оказались поддельными.

Руководитель фирмы позвонил в банк, через который осуществлялся платеж, и попросил приостановить движения по денежным средствам, которые были направлены, однако сделать этого уже не удалось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», – сообщает УМВД Сургута.