Автомобилиста из Сургута занесло на дороге и он врезался в дерево

Житель Сургута врезался в дерево на своем авто и пострадал. Инцидент произошел ночью 9 ноября на проспекте Пролетарском: 21-летний мужчина не справился с управлением, «Дэо Матиз» занесло, и он въехал в растение. Травмы также получила пассажирка иномарки.

«Всего за 9 ноября на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции привлечены 66 водителей к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 16 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает ГАИ Югры.