Сургутянину грозит срок за покупку «Прегабалина» в Нидерландах

46-летнему жителю Сургута грозит уголовное наказание за заказ противоэпилептического средства из-за рубежа. Нарушителя выявили сотрудники оперативно-розыскного отдела Тюменской таможни.

В посылке из Королевства Нидерландов был почти килограмм сильнодействующих веществ. Получателя задержали на выходе с почтового отделения. «При вскрытии посылки таможенники обнаружили полимерный пакет с белым веществом в виде порошка. Экспертиза подтвердила наличие в нем сильнодействующего вещества - «прегабалин» в количестве 999,10 гр. В ходе оперативных мероприятий установлено, что подконтрольную продукцию сургутянин заказал через интернет в личных целях. Соответствующие документы, подтверждающие законное перемещение сильнодействующего вещества мужчиной представлены не были. Принято решение об изъятии товара», - сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Сургутский Линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.