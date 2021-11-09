Проект застройки 27А микрорайона в Сургуте отправили на доработку

Проект застройки 27А микрорайона на участке частного сектора между ЖК «Возрождения» на Мелик-Карамова и улицей Югорской пересмотрят из-за неоднозначной реакции и у общественности, и у чиновников. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщили в администрации города.

План по реновации территории разработала строительная компания, которая является одним из владельцев земельных участков. Согласно проекту, в микрорайоне 27А планировали возвести более 100 тысяч кв.м. жилья – шесть 25-этажных домов, три 20-этажных и один 15-этажный. И, кроме этого, дополнительно построить школу и детский сад.

«Наша задача была четко ему поставлена приоритетная: в действующем утвержденном проекте планировки и межевания объекты образования – это школа и детский сад, были вынесены на первую линию от Югорского тракта, что нас категорически не устраивает. Но в целом проект вызвал у граждан, которые присутствовали на публичных слушаниях, да и вообще в целом, больше негатива», – рассказал заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

Ранее siapress.ru в проекте «О чем говорят» обсудили противоречивый проект застройки микрорайона 24А, а также перспективу других участков поймы Оби.