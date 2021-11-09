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​Сургутский гигант потерял прибыль, но пополнил «кубышку»

Накопления Сургутнефтегаза достигли нового исторического рекорда

​Сургутский гигант потерял прибыль, но пополнил «кубышку»

Компания «Сургутнефтегаз» по итогам девяти месяцев 2021 года отчиталась о чистой прибыли в 297,436 млрд рублей. Это в три раза меньше, чем годом ранее, когда за этот же период чистая прибыль предприятия составила 903,729 млрд рублей. Данные отчетности предприятия по РБСУ публикует «Интерфакс».

При этом ликвидные активы, «кубышка» сургутского гиганта, по итогам третьего квартала 2021 года прибавили 82,465 млрд рублей и достигли 3,813 трлн рублей. Таким образом, в рублевом выражении накопления компании достигли нового исторического рекорда. Предыдущий был установлен в конце сентября 2020 года и составил 3,808 трлн рублей.

Напомним, размер «кубышки» напрямую зависит от курса валют. Сам показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.

Ранее siapress.ruпосчитал, сколько бюджетов Сургута в «кубышке» градообразующего предприятия.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 523, комментариев: 0
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