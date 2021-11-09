Житель Сургута получил срок за незаконную рыбалку

В Сургуте вынесен приговор 40-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в незаконной добыче особо ценных водных ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

Как сообщили в окружной прокуратуре, в июне 2021 года подсудимый, передвигаясь на моторной лодке по реке Тромъеган в Сургутском районе, в месте нереста выловил сетью 7 особей стерляди и сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 74 тыс. рублей.

В ходе следствия югорчанин возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы, которое постановлено считать условным с испытательным сроком на 1 год.