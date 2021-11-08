Сургутские школы переполнены из-за активности застройки территории города

В Сургуте отметили нехватку учебных мест в школах. Ситуация с переполненными учреждениями в городе связана с плотностью и активностью застройки территории, а также с тем, что чаще всего молодые семьи выбирают вновь застроенные микрорайоны.

Так, наибольший дефицит наблюдается в школах №9 (Крылова, 28, микрорайон 40), № 29 (Крылова 29/1, микрорайон Пикс), №31 (Каролинского, 18, микрорайон 31), № 44 (проспект Пролетарский 5/1, микрорайон 32) и начальной школе «Перспектива».

«Мы очень рады открытию второго корпуса лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. на улице Университетская 29/4. Он позволил нам открыть в этом году 18 первых классов. Также завершается к 2022 году строительство двух объектов: в 33 и 39 микрорайонах города. Продолжается создание объектов образования по двум заключенным концессионным соглашениям в микрорайонах 38 и 5А – завершение строительства запланировано в 2023 году», – рассказала Ирина Замятина в интервью с siapress.ru.

Кроме этого, сегодня подготовлены чек-листы на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на строительство семи объектов в микрорайонах 16А, 20А, 24, 31Б, 45, 35А, Пойма-5. Всего будет создано 9 375 мест для учащихся.