Активисты Сургута хотят отменить концерт скандальной рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой

В Сургуте общественники собираются отменить концерт Инстасамки. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили личные источники, отметив, что выступать против будут активисты «Сургут Надзора».

Активист Антон Булгаков отказался давать комментарий журналисту – по его словам, он готов общаться только с частными лицами.

Отметим, что это не единственный случай, когда активисты требуют отменить концерты некоторых исполнителей в Сургуте. Так, ранее с общественник Денис Ханьжин в своем видео-блоге выступил с предложением бойкотировать приезд Элджея и Егора Крида.