Сургутского хирурга Владимира Дарвина наградили за новую технологию лечения больных панкреонекрозом

Заведующего кафедрой в Сургутском государственном университете Владимира Дарвина наградили премией правительства РФ в области науки и техники. Ему присвоили почетное звание лауреата за разработку и внедрение инновационных лечебно-диагностических технологий снижений летальности больных панкреонекрозом. Об этом объявили в распоряжении от 1 ноября 2021 года.

«Присудить премию Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники: Дарвину Владимиру Васильевичу, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», – говорится в распоряжении.