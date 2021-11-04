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Владимира Дарвина наградили премией правительства России

Сургутского хирурга Владимира Дарвина наградили за новую технологию лечения больных панкреонекрозом

Владимира Дарвина наградили премией правительства России
Фото из архивов В.Дарвина

Заведующего кафедрой в Сургутском государственном университете Владимира Дарвина наградили премией правительства РФ в области науки и техники. Ему присвоили почетное звание лауреата за разработку и внедрение инновационных лечебно-диагностических технологий снижений летальности больных панкреонекрозом. Об этом объявили в распоряжении от 1 ноября 2021 года.

«Присудить премию Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники: Дарвину Владимиру Васильевичу, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», – говорится в распоряжении.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 167, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:13
Россияне с удивлением узнают, что кроме коронавируса есть еще какие-то болезни, угрожающие здоровью и жизни людей, с которыми надо бороться.

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