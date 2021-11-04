В Сургуте мужчины устроили драку в подъезде дома по улице 30 лет Победы

Накануне вечером два сургутянина устроили драку в подъезде жилого дома по улице 30 лет Победы. Между вторым и третьим этажами прапорщики полиции Сергей Торшин и Владимир Константинов обнаружили 32-летнего мужчину без сознания, голова которого была в крови. Для него вызвали скорую помощь. Позже потерпевшему сделали трепанацию черепа.

Подозреваемого в избиении, который пытался скрыться, задержали. 45-летнего мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.