Как сургутяне отпразднуют День народного единства

В Сургуте празднование Дня народного единства частично пройдет в онлайн. Часть мероприятий пройдет в очном формате с соблюдением противоэпидемиологических требований.

«День народного единства – один из главных праздников для жителей нашей страны, в частности для сургутян. Поэтому учреждения культуры подготовили достаточно разнообразную программу событий. Главным из них станет концерт. Пройдет он в онлайн-формате. Одна из самых основных смысловых частей концерта – это тема национального творчества, – рассказал председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов.

Горожан ожидает насыщенная программа событий: концерт, мастер-классы, игры и даже диктант. Расскажем подробнее о мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства.

Концерт Сургутской филармонии (онлайн)

Место проведения: социальные сети и официальный портал администрации города. Дата: 3 ноября.

Концерт станет главным мероприятием, приуроченным ко Дню народного единства. Для сургутян выступят творческие коллективы филармонии: Симфонический оркестр, хоровая капелла «Светилен», ансамбль песни «Отрада», ансамбль танца «Калинка», солисты. В программе прозвучат произведения советских и российских композиторов

Бесплатно. 6+.

Двухдневная акция «Ночь искусств» (онлайн)

Место проведения: «Сургутский краеведческий музей», г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2. Дата: 3 ноября в 18:00 и 4 ноября в 18:00.

Мероприятие объединит все направления искусства. Впервые «Ночь искусств» провели в 2013 году, и тогда она завоевала большую популярность у сургутян и гостей города.

Бесплатно. 6+.

Мастер-класс хантыйская кукла-паки «Ими» (очно)

Место проведения: историко-культурный центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2. Дата: 4 ноября в 12:00, 6 ноября в 11:00.

Юные сургутяне сделают своими руками национальную детскую игрушку – хантыйскую куклу-паки «Ими». Количество участников ограничено – 10 человек.

Цена: 150 рублей. 6+.

Мастер-класс хантыйская кукла-паки «Ики» (очно)

Место проведения: историко-культурный центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2. Дата: 5 ноября в 11:00 и 7 ноября в 12:00.

Еще один мастер-класс по изготовлению национальной детской игрушки. Количество участников – 10 человек.

Цена: 150 рублей. 6+.

Мастер-класс «Мастер и подмастерье» (очно)

Место проведения: историко-культурный центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2. Дата: 5 ноября в 12:00 и в 14:00.

Участники мастер-класса изготовят традиционную куклу из текстиля в смешанной технике. Количество участников – 10 человек.

Цена: 250 рублей. 12+.

Квест-игра «Единство в нас» (очно)

Место проведения: историко-культурный центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2. Дата: 4 ноября (по заявкам).

Игроки квеста «Единство в нас» познакомятся с историей Дня народного единства. Кроме того, они приобретут навыки и умения работы в команде, и на своем примере поймут важность этого праздника. Количество участников – 20 человек.

Цена: 100 рублей. 6+.

Спортивно-познавательная программа «Что я знаю о народах ханты и манси» (очно)

Место проведения: историко-культурный центр «Старый Сургут», г. Сургут, ул. Энергетиков, 2. Дата: 5 ноября в 12:00 и 6 ноября 12:00.

Мероприятие представит вопросы и загадки по традиционной культуре обских угров, а также игры народов Севера. Количество участников – 20 человек.

Цена: 100 рублей. 6+.

Квест «Ты – россиянин, ты гражданин» (очно)

Место проведения: «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина», г. Сургут, ул. Республики, 78/1. Дата: 30 ноября (по заявкам).

Квест, приуроченный ко Дню народного единства, на котором сургутяне проверят свои знания государственной символики с помощью ресурсов Президентской библиотеки. Количество участников – 20 человек.

Бесплатно. 12+.

Викторина «СНГ. Соседи нашего государства» (очно)

Место проведения: «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина», зал языкознания, г. Сургут, ул. Республики, 78/1. Дата: 30 ноября (по заявкам).

Сургутяне примут участие в викторине по самым удивительным фактам о странах СНГ. Количество участников – 10 человек.

Бесплатно. 12+.

Викторина «Мы – славяне» (очно)

Место проведения: «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина», зал художественной литературы, г. Сургут, ул. Республики, 78/1. Дата: 30 ноября (по заявкам).

Участники викторины прикоснутся к миру славянских легенд, мифов и сказок. Не более 10 человек.

Бесплатно. 12+.

«Большой этнографический диктант» (онлайн)

Место проведение: онлайн-площадка - https://miretno.ru. Дата: 3-7 ноября.

«Большой этнографический диктант» — это просветительский проект, который познакомит с культурой народов, проживающих в России, и оценит общий уровень этнокультурной грамотности.

Бесплатно. 6+.