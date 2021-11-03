В Сургуте на Мемориале Славы появилось 288 новых имен фронтовиков

Ко Дню народного единства в Сургуте открыли обновленный Мемориал Славы на улице Гагарина. Сегодня презентовали плиты, на которых появилось новых 288 фамилий сургутян-фронтовиков.

«По разным причинам многие не получили свои заслуженные награды, заработанные в бою. И эта информация осталась в архивах. После войны людям было не до этого, нужно страну поднимать. И пришло время, когда уже нет этих ветеранов, но есть их дети, внуки, для которых своя родословная это не пустое место. Были соответствующие запросы в архивы. И мы увидели, что оттуда пришли не только ответы, но и документы, подтверждающие их награждения дедов, прадедов за те подвиги, совершенные во время войны», - объяснил депутат думы Сургута Виктор Рябчиков.

В дальнейшем список фронтовиков будет пополняться. Администрация города вместе с сургутянами почтили память героев и возложили цветы к мемориалу.

«Трепет, внутреннее уважение и гордость. Главное не расплескать ни капли памяти, и передать ее нашим детям и внукам, чтобы они знали и помнили дедов и прадедов. Я надеюсь, что у нас получится. Настоящая сила в единении. Россия – сильная страна, независимая от национальности и вероисповедания. Больше, чем уверен, что мы сохраним эту мощь. И Сургут всегда был примером единения и умения справляться вместе любой бедой», - поделился глава Сургута Андрей Филатов.