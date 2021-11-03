Онлайн-аферист оформил на жительницу Сургутского района кредит

Жительница поселка Солнечный Сургутского района, искавшая в сети любовь, стала жертвой мошенника. Как сообщили в УМВД по ХМАО, 54-летняя женщина зарегистрировалась на сайте знакомств Tabor.ru, где познакомилась с мужчиной по имени Сергей. Завязалась активная переписка.

«В ходе общения женщина сообщила о своем прискорбном материальном положении, и новый знакомый предложил потерпевшей небольшую материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Заявительница согласилась и сообщила ему номер телефона», - отметили в полиции.

В ходе разговора по телефону женщина сообщила аферисту номер своей банковской карты. Югорчанке начали поступать смс-сообщения с кодами, которые она сообщала звонившему. Женщина поняла, что общается с аферистом лишь после того, как получила смс-сообщение об оформленном на нее кредите. Сумма причиненного ущерба составила 216 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

На прошлой неделе от мошенников пострадал 54-летний мужчина, работающий в Радужном вахтовым методом. Интернет-аферисты сумели выманить у него 4,7 млн рублей якобы на покупку криптовалюты.