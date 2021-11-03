На теплых остановках Сургута транслируются ролики о пользе вакцины против коронавируса

Власти Югры продолжают убеждать жителей округа в пользе вакцинации против коронавируса. Например, в Сургуте агитацию запустили прямо на теплых остановочных комплексах.

«Находясь на теплой остановке общественного транспорта Сургута, можно посмотреть короткие видео о пользе вакцинации от коронавирусной инфекции», - сообщили в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Нововведение пришлось по нраву не всем горожанам. Некоторые сочли его бессмысленным. «Лучше бы транспорт нормально отображался на этих табло (в особенности маршрутки)», «Что толку? Тут ходит только один маршрут – сделали бы хотя бы еще один», - написали горожане в комментариях к посту мэрии.

Напомним, в 2019 году по Сургуту разъезжал автобус с рекламой антинаучного скандального фильма «Vaxxed» («Отвакцинированные»). Эта документальная лента рассказывает о якобы имеющемся заговоре медицинских организаций, с целью сокрыть информацию о связи прививок и детского аутизма.