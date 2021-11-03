16+
Логотип Сиапресс
USD  71,4783   EUR  82,9577  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутян, ожидающих транспорт, агитируют за вакцинацию

На теплых остановках Сургута транслируются ролики о пользе вакцины против коронавируса

Сургутян, ожидающих транспорт, агитируют за вакцинацию
Фото: администрация Сургута / vk.com

Власти Югры продолжают убеждать жителей округа в пользе вакцинации против коронавируса. Например, в Сургуте агитацию запустили прямо на теплых остановочных комплексах.

«Находясь на теплой остановке общественного транспорта Сургута, можно посмотреть короткие видео о пользе вакцинации от коронавирусной инфекции», - сообщили в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Нововведение пришлось по нраву не всем горожанам. Некоторые сочли его бессмысленным. «Лучше бы транспорт нормально отображался на этих табло (в особенности маршрутки)», «Что толку? Тут ходит только один маршрут – сделали бы хотя бы еще один», - написали горожане в комментариях к посту мэрии.

Напомним, в 2019 году по Сургуту разъезжал автобус с рекламой антинаучного скандального фильма «Vaxxed» («Отвакцинированные»). Эта документальная лента рассказывает о якобы имеющемся заговоре медицинских организаций, с целью сокрыть информацию о связи прививок и детского аутизма.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:23, просмотров: 218, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 11:37
Перестать в автобусы пускать без кода, справки или теста...
Не хочешь не прививайся.. Плати за тест и ездий ..

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Коронавирусные ограничения в Югре продлены до 14 ноября 1191
  2. ​Сибпромстрой завершил возведение Троицкого храма в Сургуте 1023
  3. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 980
  4. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 970
  5. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 960
  6. ​От югорчан примут мусор, накопившийся за время нерабочей недели 910
  7. Ковидная выплата для югорских семей с детьми продлена 865
  8. ​От нерабочих дней в России пострадали салоны красоты, SPA и бары 822
  9. ​В ХМАО инспекторы ДПС спасли деда в кювете 813
  10. За сутки в Югре скончалось13 человек с коронавирусной инфекцией 743
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 5292
  2. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4025
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 3486
  4. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 3407
  5. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 3388
  6. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 3274
  7. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 3137
  8. 23-летний югорчанин на «Тойоте» стал причиной крупной автоаварии 3092
  9. Нижневартовскую заброшку на улице Пионерской хотят переделать в музей, но безуспешно 3027
  10. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 2888
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13584
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10721
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 8487
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8067
  5. ​Покуда жив-здоров... 7479
  6. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6683
  7. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 6642
  8. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6468
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6258
  10. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 6077

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика