Сургутский драмтеатр проведет «Ночь искусств» онлайн

СМДТ присоединится к «Ночи искусств», но только онлайн. Сегодня, 3 ноября, с 18 часов любой желающий сможет посетить виртуальную экскурсию «Время идти в театр!», на которой актриса Анна Махрина покажет самые потаенные уголки культурного учреждения. Затем состоится концерт ансамбля Сургутского театра и Алены Поль.

Далее для уже более взрослых зрителей с 19 часов пройдет вечер чтецов. В 20:00 заместитель директора театра, филолог Андрей Кулешов проведет урок литературы по творчеству Айзека Азимова, а закрепит материал урока актриса Юлия Тюкалова с мини-моноспектаклем «Робби».

В 9 вечера состоится показ архивного видео спектакля в рубрике «Ретроспектива». Зрители увидят со сцены мистическую притчу о Сибири «Наследники Тарн».

«Для одних Сибирь – это идея фикс, «земля Санникова». Для других – место, где можно деньгу срубить, а потом свалить с достоинством. Для третьих – высокая плата за счастье и любовь. Три московских студента, приехавшие в Сургут на заработки, нашли древний медальон. А что было дальше? Смотрите вместе с нами», – говорят представители учреждения.

Театр ждет зрителей в своих аккаунтах в соцсетях Вконтакте и Instagram.