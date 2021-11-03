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​Глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял участие в переписи в формате онлайн

Андрей Трубецкой призвал жителей Сургутского района пройти перепись на Госуслугах

​Глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял участие в переписи в формате онлайн
Фото: admsr.ru

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял участие во Всероссийской переписи населения в формате онлайн. Он воспользовался сайтом Госуслуг.

«Хочу обратиться ко всем жителям Сургутского района с просьбой пройти перепись на Госуслугах. Здесь очень удобный, быстрый интерфейс. Это очень важно для муниципалитета, в том числе, по причине бюджетной обеспеченности: чем больше нас, тем больше мы получаем денег», объяснил глава Сургутского района.

В администрации дополняют, что при наличии точных данных о количестве населения, государственные органы получают возможность более качественно планировать бюджеты всех уровней — приоритеты при этом отдают внедрению социальных программ.

Всего в муниципалитете должны переписаться более 124 тысяч человек, на сегодняшний день половина из них приняла участие в мероприятии: об этом сообщили в отделе по работе с поселениями администрации Сургутского района.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения проходит в течение месяца – с 15 октября по 14 ноября. Принять участие можно как очно, так и онлайн – на Госуслугах.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 241, комментариев: 0
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