В Сургуте в ноябре пройдут три акции по сбору вторсырья

В Сургуте в ноябре состоятся три акции по сбору упаковки – бумажной пластиковой и алюминиевой, сообщили в региональном сообществе «РазДельный Сбор - Сургут». Акции пройдут 6, 13 и 27 ноября по традиционному маршруту:

ТРЦ Росич. Время приема сырья: 10.00–10.30;

ГМ Лента (30 лет Победы). Время приема сырья: 11.00–11.30;

ТЦ Престиж. Время приема сырья: 12.00–12.30;

ТРЦ Аура. Время приема сырья: 13.00–13.20;

ГМ Лента (Югорский тракт.) Время приема сырья: 13.40–14.00.

Акции по сбору вторсырья проходят в Сургуте каждую субботу, кроме третьей. Собранный мусор волонтеры сдают на переработку коммерческим организациям.

«Вы можете сдать бумажные отходы, пэт-бутылки, алюминиевые банки и другие металлические предметы и упаковку, стекло и органику», - уточнили в сообществе «РазДельный Сбор -Сургут».

Те жители Сургута, у которых не получится попасть на акцию, могут отнести накопившийся мусор в один из контейнеров ООО «Вторчермет». На данный момент в городе есть 26 таких контейнеров.