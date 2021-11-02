Вахтовик из ХМАО отдал аферисту Обломову почти 5 млн рублей

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 10 фактов мошенничества и краж с банковских карт. В общей сложности жители округа пополнили карманы аферистов на сумму свыше 13 млн рублей, сообщили в УМВД по ХМАО – Югре.

Одной из жертв мошенников стал 54-летний мужчина, работающий в Радужном вахтовым методом. Интернет-мошенники сумели выманить у него 4,7 млн рублей якобы на покупку криптовалюты. Пострадавший рассказал полицейским, что перевел заемные деньги некоему Сергею Обломову. Получив деньги, аферист перестал выходить на связь.

В Нижневартовске 27-летняя девушка после общения с мошенниками потеряла 238 тыс. рублей. По словам северянки, ей позвонили якобы сотрудники полиции и сообщили об оформленном на нее кредите. Чтобы спасти деньги, аферисты предложили девушке оформить встречный кредит и перевести всю сумму на резервный счет.

«Потерпевшая через банкомат перевела всю сумму на КИВИ-кошелек, всего она совершила 16 транзакций», - уточнили в полиции.