Югорчанка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на инвестициях

В Сургуте лжеброкеры похитили более трех миллионов рублей у 55-летней жительницы города. По словам потерпевшей, в начале июля этого года она заинтересовалась инвестициями в интернете – и ей поступил звонок от якобы финансового менеджера торговой брокерской конторы, который высказал заманчивое предложение, как заработать на фондовом рынке.

«Данное предложение устроило доверчивую югорчанку, и она зарегистрировалась на указанном сайте, где внесла свои персональные данные. С этого же дня по настоянию менеджера, женщина начала инвестировать средства и внесла первоначальный взнос, который составил около 9 тысяч рублей. После этого потерпевшая совершила еще одну транзакцию на предоставленный лжеброкером счет общей суммой около 80 тысяч рублей. Позднее злоумышленник сообщил потерпевшей о том, что нужно еще пополнить счет и уговорил заявительницу оформить на свое имя несколько потребительских кредитов в одном из банков города на общую сумму около 3 миллионов рублей. Данные денежные средства югорчанка также вложила в инвестиции», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Потерпевшая так и не смогла забрать ни свои, ни заработанные с инвестиций деньги. Мошенник попросил около двух тысяч евро, и тогда женщина начала подозревать неладное. После повторной просьбы перевести ее прибыль на счет, лжеброкер перестал выходить на связь, а доступ к личному кабинету на сайте биржи заблокировали. После этого югорчанка обратилась в полицию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если мошенников найдут, им грозит до десяти лет лишения свободы.