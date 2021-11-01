Олег Кудрявцев из Сургута завоевал несколько наград в Чемпионате России по стрельбе

Очередной чемпионский титул завоевал сургутянин Олег Кудрявцев, профессионально занимающийся стрельбой. В конце сентября в Брянске прошел чемпионат России по практической стрельбе из ружья. Команда Azot Club, в составе которой выступал Кудрявцев, взяла золото в командном зачете в открытом классе, а сам он одержал победу в дуэльной стрельбе, став двукратным чемпионом России в этой дисциплине.

Всего в чемпионате, проходившем на одном из лучших полигонов страны — в стрелковом клубе «Брянск», приняли участие более 200 спортсменов со всей России. Среди них стрелок из Сургута, в мирное время работающий ведущим инженером управления информационных технологий и связи в компании «Газпром энергосбыт Тюмень», явно не затерялся: дело в интенсивных тренировках. «Тренируюсь в основном на базе спортивно-охотничьего комплекса стендовой и пулевой стрельбы «Беркут» в Сургутском районе, — комментирует спортсмен, — иногда — в других городах, у одного из лучших тренеров по практической стрельбе – Павла Викторовича Даниловича».