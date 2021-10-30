В озере близ поселка Тундрино обнаружены человеческие останки

В озере Тундринская курья (Сургутский район) обнаружили останки человека. Страшную находку сделали водолазы «Центроспаса», которые приехали к водоему для помощи в поисках пропавшего мужчины.

Пресс-служба учреждения отмечает, что группу вызвали сотрудники следственного комитета, которые искали югорчанина – последний не выходил на связь с 11 мая 2021 года.

«Во время проведения водолазных работ в 20 метрах от берега на глубине 7 метров были обнаружены останки тела человека, подняты на поверхность и переданы сотрудникам следственного комитета. Дальнейшие поиски результатов не дали. Водолазные поиски приостановлены до выяснения личности погибшего», – сообщает «Центроспас-Югория».