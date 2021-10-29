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​Как проходили выборы главы Сургутского района?

В думе Сургутского района состоялось голосование по выборам главы муниципалитета

​Как проходили выборы главы Сургутского района?
Фото: vestniksr.ru

Депутаты Сургутского района выбрали главу муниципалитета на заседании парламента, которое состоялось 29 октября. Эту должность сохранил за собой Андрей Трубецкой – за него проголосовали 11 присутствующих депутатов.

Согласно правилам, кандидатом в главы муниципалитета может стать только тот, кто прошел конкурсную комиссию. «Состоялось собрание, на котором обсудили отбор претендента на должность главы Сургутского района. Было принято решение, что из всех кандидатов, по результатам конкурса, в думу муниципалитета представлены Владислав Васьков и Андрей Трубецкой», – объявил председатель конкурсной комиссии Александр Скурихин.

Ранее сообщалось, что свое желание побороться за победу изъявляли еще два человека – директор компании «Интеграция» Евгений Городилов и глава регионального отделения партии «Коммунисты России», президент благотворительного фонда «Территория надежды» Вадим Абдуррахманов.

После голосования Трубецкой поблагодарил народных избранников и отметил, что в первую очередь продолжит решать проблемы ветхого жилья и второй смены в школах. За пять лет своего правления он поспособствовал увеличению количества малого и среднего бизнеса, поступлений средств в бюджет, собственных доходов муниципалитета, числа налогоплательщиков – список этими заслугами не ограничивается.

«Хотел бы отметить, что в последнее время наш район очень сильно развивается. Заработала программа благоустройства, и я вижу, как район меняется», – подчеркнул председатель районной думы Валентин Полторацкий.

Напомним, что впервые Андрея Трубецкого избрали на должность главы муниципалитета в 2016 году. За своими плечами он имеет десятилетний опыт работы в парламенте и два года работы в качестве заместителя главы администрации муниципалитета.

Отмечается, что торжественная церемония инаугурации главы Сургутского района пройдет в поселке Барсово.


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29 октября в 21:19, просмотров: 251, комментариев: 0
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