16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5200   EUR  82,2898  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
1
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?

Буду дома сидеть 33.8%

Поеду в отпуск 16.4%

Буду работать 44.3%

Свой вариант (в комментариях) 1.4%

Не знаю 4.1%

Всего голосов: 219

Комментировать
0
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 октября? // АФИША

30 октября

Презентация компьютерной игры ATRIA – I

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

В эту субботу в Невесомости сургутская команда разработчиков «Charge Game Studio представит посетителям компьютерную игру «ATRIA — I». В программу также будет входить экспозиция работ концепт-арта. Всё это будет проходить под музыкальное сопровождение.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Вход свободный. 18+

Выставка авторских светильников под живую музыку

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Галерея современного искусства "Стерх" приглашает жителей и гостей города посетить выставку авторских светильников. Выставка позволит окунуться в мир света под живую музыку различных музыкальных инструментов в исполнении солистов филармонии.

Телефон для справок: (3462) 350-978; 357-928. Цена билета: 200 рублей. 12+.

Акустический вечер Майи Котовской

Место проведения 102dB, ул. Маяковского, 12а. Время: 20:00.

Рок-клуб «102dB» приглашает сургутян на акустический концерт Майи Котовской. В творчестве Майи уживаются французские еретики-альбигойцы, христианские святые, зловещие фигуры итальянского Возрождения, загадочные персонажи из легенд древних кельтов и афро-карибской культуры Вуду, а также современники, обычные «люди с улицы», со своими переживаниями, радостями и печалями.

Телефон для справок: 89821946648. Цена билета: 950 рублей. 18+

31 октября

Моноспектакль Анны Махриной «Чернобыльская молитва» по одноименной документальной повести Светланы Алексиевич.

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

Сургутский музыкально-драматический театр приглашает окунуться в мир после Чернобыля. Как человек живет, обживает новую реальность, которая произошла, существует, но еще не осознана и не понята

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 350 рублей. 12+

Фестиваль этнической музыки «МОХ»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 13:00

Культурный центр Порт предлагает жителям города сразу две программы в одном мероприятии. Фестиваль этнической музыки «МОХ» проходит в Сургуте с 29 по 31 октября.

В 13:00 детский спектакль «Волшебное дерево» «Летучего театра» (Сургут)

А в 17:00 группа «Фёдор и Алексей» из Нижневартовска завершат фестиваль выступив на сцене культурного центра «Порт».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. 0+.

Контактная импровизация

Место проведения: Студия аэройоги «Вдохновение» ул Набережный проспект, 6/1. Время: 18:00

Студия аэройоги «Вдохновение» приглашает жителей города посетить контактную импровизацию. Контактная импровизация — это свободный танец, главная черта которого – спонтанный и бережный контакт с партнёром. Танцевать может каждый вне зависимости от уровня подготовки, так как КИ — это танец-чувствование, танец-исследование, танец-объятие.

Контактная информация: https://vk.com/dziunenkodaria. Цена 500 рублей 16+.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:14, просмотров: 324, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчане могут поддержать бренды земляков на конкурсе «Вкусы России» 940
  2. ​Избран бессрочно? Изменения в Уставе Сургута коснулись правления мэра 696
  3. Сургутским школьникам сократят зимние каникулы 673
  4. Часть сургутского общепита готова к внедрению пропуска по QR-кодам 594
  5. В нижневартовской школе распылили газ: всех эвакуировали 588
  6. В 22 муниципалитетах ХМАО выявили 258 случаев заражения СOVID-19 544
  7. Антимасочников в Сургуте ловят во время поездок на маршрутках и автобусах 528
  8. СРОЧНО! Главой Сургутского района остается Андрей Трубецкой 497
  9. 23-летний югорчанин на «Тойоте» стал причиной крупной автоаварии 484
  10. ​Постигая профессию, покорять горизонты 407
  1. ​Покуда жив-здоров... 6624
  2. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 4746
  3. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3503
  4. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3359
  5. Пожилая вартовчанка едва не стала жертвой аферистов, но ее спасла прохожая 3317
  6. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 3158
  7. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 3128
  8. Житель Алтайского края приехал в Нижневартовск и пропал // ОРИЕНТИРОВКА 3056
  9. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 2878
  10. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 2756
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13302
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10303
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6948
  4. ​Покуда жив-здоров... 6624
  5. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6501
  6. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 6304
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6268
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6071
  9. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5765
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5751

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика