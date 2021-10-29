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Антимасочников в Сургуте ловят во время поездок на маршрутках и автобусах

Масочный режим продолжают проверять среди сургутян в общественном транспорте

Антимасочников в Сургуте ловят во время поездок на маршрутках и автобусах
Фото: Р.Нуриев

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Сургуте продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В этот раз они коснулись общественного транспорта. Обращение от жителей на несоблюдение масочного режима в общественном транспорте было оперативно зарегистрировано в системе ЦУР «Инцидент-Менеджмент».

«Мы смотрим, правильно ли надета маска. Это касается не только пассажиров, но также кондукторов и водителей. Так же обращаем внимание на нахождение запасных масок в салоне общественного транспорта. За октябрь было выявлено 93 нарушения, все они были решены на месте без составления протокола», – рассказал ведущий инженер отдела по организации транспортного обслуживания населения Администрации Сургута Алексей Юдахин.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 259, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:29
У полицейского маска неправильно надета. Он протокол на себя составляет?

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