Масочный режим продолжают проверять среди сургутян в общественном транспорте

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в Сургуте продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В этот раз они коснулись общественного транспорта. Обращение от жителей на несоблюдение масочного режима в общественном транспорте было оперативно зарегистрировано в системе ЦУР «Инцидент-Менеджмент».

«Мы смотрим, правильно ли надета маска. Это касается не только пассажиров, но также кондукторов и водителей. Так же обращаем внимание на нахождение запасных масок в салоне общественного транспорта. За октябрь было выявлено 93 нарушения, все они были решены на месте без составления протокола», – рассказал ведущий инженер отдела по организации транспортного обслуживания населения Администрации Сургута Алексей Юдахин.