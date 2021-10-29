Сургутские кафе и рестораны готовятся к новым антиковидным мерам

Некоторые сургутские точки общепита уже готовы к введению системы QR-кодов. Так, например, в тестовом режиме это нововведение испробовали в кафе «Рябинушка».

«Все наши сотрудники вакцинированы. Мы ознакомили работников с регламентом. Система нормальная, все хорошо, но не все посетители готовы предоставить сертификат о вакцинации, потому мы рассчитываем, что поток посещаемости снизится. Но я бы хотела сказать спасибо властям за то, что нас не закрыли, поэтому мы готовы внедрить систему», – рассказала управляющая Алина Злотя.

Напомним, что система QR-кодов придет в жизнь горожан гораздо раньше – уже 30 октября. Об этом ранее заявил заместитель губернатора Югры Роман Генкель.