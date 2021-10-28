В каждом дошкольном учреждении Сургута организовали мобильные группы

В каждой дошкольной организации города организовали мобильные группы для детей, чьи родители и опекуны будут работать с 1 по 3 ноября. Юные сургутяне будут ходить в садик, который расположен близко к их дому.

«Многие родители остро нуждались в мобильных группах в нерабочие дни. Так, на 1 ноября подали заявление 4 479 человек, на 2 ноября – 4 502 и на 3 ноября – 4 489. Все необходимые условия созданы – организация питания, сна, обычные режимные моменты. Поэтому в этой части родителям беспокоиться не нужно», – сообщила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

На сегодняшний день в 34 дошкольных учреждениях закрыто 63 групп из-за заболеваемости ковидом. «Сдержанная ситуация, но все-таки зафиксированы случаи болезни, как детей, так и взрослых. Все мероприятия по предписанию Роспотребнадзора выполняются сразу с момента его получения», – добавила глава ведомства.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова в прямом эфире рассказала, что в округе запланировано открыть 390 дежурных групп в детских садах.