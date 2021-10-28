Соглашение по реконструкции сургутского вокзала подписано между правительством Югры и «РЖД»

Сургутский вокзал наконец-то будет реконструирован. Сегодня, 28 октября, между правительством Югры и представителями ОАО «РЖД» было подписано соглашение, которое ознаменует начало уже видимых работ. План был представлен губернатору региона Наталья Комарова.

«Стройка уже начата: приложено много усилий к проектированию, прохождению всех необходимых экспертиз, уже сейчас идут подготовительные работы. Речь идет о создании инженерных сетей, необходимых для функционирования здания. Очевидно, что городу и «РЖД» необходимо поработать и над привокзальной площадью», – прокомментировала глава ХМАО.

Представители «РЖД» также подтвердили, что тот немаловажный «невидимый» этап работ по проектированию и согласованию уже позади: «Мы подвели большой итог проделанной работе. Впервые в УрФО мы подписали инвест-соглашение, направленное на развитие пассажирского комплекса. Фактически, все базовые вопросы, предвосхищающие стройку, реализованы. В следующем году мы приступаем к реализации», – сообщил начальник «Свердловской железной дороги» Иван Колесников.

Как рассказала Надежда Строганова, главный инженер проекта по реконструкции вокзального комплекса, в ходе ремонтных работ общая площадь вокзала в два раза – до 10,2 тысяч квадратных метров. В 2021 году будет готов монтаж трансформаторной подстанции. Затем специалистам предстоит подготовку объекта к обновлению (вынос сетей, временные здания и сооружения, снос строений и т.д.), устройство фундаментов, возведению несущей стены, оборудование крыльца, перенос технических помещений в правое крыло здания, демонтажные работы.

На время реставрации только часть вокзала останется доступна горожанам: «У нас есть кассовый зал, откуда имеется доступ к санузлу, месту ожидания. Мы сделаем перегородку и организуем временную схему работы. Порядка полутора лет придется поютиться, но мы знаем, к чему мы идем», – добавила Строганова.

Также будет оборудован крытый пешеходный переход, ведущий на отправную платформу. Надземный путь спроектируют не только комфортным для пользования в условиях северного климата, но и удобным для маломобильных групп населения – в проекте предусмотрены лифты, которые расположены еще и на перроне.

Также в рамках проекта в Пыть-Яхе появится новое здание ЖД-вокзала, способное вместить 300 пассажиров. 50% бюджетных денег на реализацию внесла компания «РЖД», остальную часть – Фонд развития Югры. Работы планируется завершить к 2025 году.